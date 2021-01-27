Січневі постачання електроенергії з Білорусі стабілізували українську енергосистему, яка до сих пір перебуває в критичному стані через катастрофічний дефіцит вугілля на складах ТЕС.

"Якби не було імпорту з Білорусі, то в Україні були б віялові відключення електроенергії, – сказав народний депутат Остап Шипайло, виступаючи на засіданні комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ в середу в Києві.

За його словами, заборона поставок електроенергії з Білорусі недоцільна, оскільки це рішення буде на руку окремим компаніям, які мають значний вплив на українському енергоринку.

"Що ми хочемо? Допомогти монополісту зберегти високі ціни на електроенергію?", – підкреслив Шипайло.

У свою чергу, глава комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус уточнив, що саме білоруська електроенергія допомогла Україні уникнути блек-ауту 18 – 19 січня 2021 року.

Крім того, він повідомив, що на білоруський імпорт припадає не більше 3 – 5% від енергоспоживання в Україні, тому відсутня залежність від закордонного постачальника і підтримується конкуренція на українському енергоринку.

"Але у нас є один внутрішній виробник, який один видобуває близько 90% вугілля. Ми не повинні потрапити в залежність ні від зовнішнього, ні від внутрішнього постачальника, якщо це одна компанія", – підкреслив Герус.

На його думку, імпорт електроенергії дозволяє уникнути залежності української енергосистеми від внутрішнього монополіста. "Це питання конкурентного функціонування ринку", – резюмував глава комітету ВР з питань енергетики та ЖКГ.