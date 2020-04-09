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      Импорт "чувствительных" к незаконному ввозу товаров увеличился на четверть

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      В Украину завезли на треть больше продуктов / bykvu.com

      В первом квартале 2020 года импорт товаров, которые считаются "чувствительными" к незаконному ввозу, увеличился на 24,5% (3,35 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

      Такие потребительские товары, как продукты питания, фармацевтическая продукция, мобильные телефоны, бытовая техника, мебель, одежда и обувь, составляют 27,7% объемов импорта. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

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      Так, в I квартале 2020 года Украина завезла:

      • Продуктов питания на 31% больше в сравнении с І кварталом 2019 года (с 783 миллионов долларов до 1,03 миллиардов долларов);
      • Фармацевтической продукции на 27% больше (с 347 миллионов долларов до 439 миллионов долларов);
      • Мобильных телефонов на 71% больше (с 111 миллионов долларов до 190 миллионов долларов);
      • Бытовой техники и комплектующих на 32% больше (с 117 миллионов долларов до 154 миллионов долларов);
      • Одежды и обуви на 43% больше (с 259 миллионов долларов до 371 миллиона долларов);
      • Мебели, постельных принадлежностей, матрасов на 25% больше (с 23 миллионов долларов до 28 миллионов долларов);
      • Табака на 6% больше (с 55 миллионов долларов до 59 миллионов долларов).

      В то же время, на таможне добавляют: рост импорта именно этой категории свидетельствует об эффективной борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

      Впрочем, не со всем импортом все так позитивно: импорт сырьевых товаров и средств производства существенно просел.

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Продукты Новости политики Государственная таможенная служба
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