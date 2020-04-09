17:43
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Імпорт "чутливих" до незаконного ввезення товарів збільшився на чверть

      - Читать новость на русском
      В Україну завезли на третину більше продуктів / bykvu.com

      В першому кварталі 2020 року імпорт товарів, які вважаються "чутливими" до незаконного ввезення, збільшився на 24,5% (3,35 мільярдів доларів) у порівнянні з аналогічним періодом у минулому році.

      Такі споживчі товари, як харчі, фармацевтична продукція, мобільні телефони, побутова техніка, меблі, одяг та взуття, складають 27,7% обсягів імпорту. Про це повідомили у Державній митній службі України.

      Зверніть увагу Ціни на продукти: що подорожчало і чи винен карантин

      Так, у І кварталі 2020 року Україна завезла:

      • Продуктів харчування на 31% більше у порівнянні з І кварталом 2019 року (з 783 мільйонів доларів до 1,03 мільярдів доларів);
      • Фармацевтичної продукції на 27% більше (з 347 мільйонів доларів до 439 мільйонів доларів);
      • Мобільних телефонів на 71% більше (з 111 мільйонів доларів до 190 мільйонів доларів);
      • Побутової техніки та комплектуючих на 32% більше (з 117 мільйонів доларів до 154 мільйонів доларів);
      • Одягу та взуття на 43% більше (з 259 мільйонів доларів до 371 мільйона доларів);
      • Меблів, постільних речей, матраців на 25% більше (з 23 мільйонів доларів до 28 мільйонів доларів);
      • Тютюну на 6% більше (з 55 мільйонів доларів до 59 мільйонів доларів).

      Водночас, на митниці додають: зростання імпорту саме цієї категорії свідчить про ефективну боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил.

      Втім, не з усім імпортом усе так позитивно: імпорт сировинних товарів та засобів виробництва суттєво просів.

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Державна митна служба Продукти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Важливий вибір для всього світу: як визначилася фінальна пара кандидатів у президенти США
      Леонід Швець
      сьогодні , 14:59 Карантин в Україні: хто фіксує порушення і як штрафують
      Анатолій Яворський