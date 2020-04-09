Імпорт "чутливих" до незаконного ввезення товарів збільшився на чверть

В першому кварталі 2020 року імпорт товарів, які вважаються "чутливими" до незаконного ввезення, збільшився на 24,5% (3,35 мільярдів доларів) у порівнянні з аналогічним періодом у минулому році.

Такі споживчі товари, як харчі, фармацевтична продукція, мобільні телефони, побутова техніка, меблі, одяг та взуття, складають 27,7% обсягів імпорту. Про це повідомили у Державній митній службі України.

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Так, у І кварталі 2020 року Україна завезла:

Продуктів харчування на 31% більше у порівнянні з І кварталом 2019 року (з 783 мільйонів доларів до 1,03 мільярдів доларів);

Фармацевтичної продукції на 27% більше (з 347 мільйонів доларів до 439 мільйонів доларів);

Мобільних телефонів на 71% більше (з 111 мільйонів доларів до 190 мільйонів доларів);

Побутової техніки та комплектуючих на 32% більше (з 117 мільйонів доларів до 154 мільйонів доларів);

Одягу та взуття на 43% більше (з 259 мільйонів доларів до 371 мільйона доларів);

Меблів, постільних речей, матраців на 25% більше (з 23 мільйонів доларів до 28 мільйонів доларів);

Тютюну на 6% більше (з 55 мільйонів доларів до 59 мільйонів доларів).

Водночас, на митниці додають: зростання імпорту саме цієї категорії свідчить про ефективну боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил.

Втім, не з усім імпортом усе так позитивно: імпорт сировинних товарів та засобів виробництва суттєво просів.