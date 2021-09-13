По информации следствия, к делу причастно руководство компании Energocom, чиновники из Министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и иностранцы. Их всех подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах.
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Схема хищения
Компания Energocom еще в 2008 году действовала по согласованной схеме с представителями упомянутых ведомств. Сумма незаконно присвоенных на импорте электроэнергии средств составляет 11,9 миллиона долларов США.
Схема заключалась в "отмывании" денег путем необоснованного увеличения закупочной цены на электроэнергию. Разницу в цене фигуранты забирали себе.
Группа прокуроров проводит уголовное расследование. Сейчас имена лиц, причастных к делу, не раскрывают.
Вероятные фигуранты – Додон и Плахотнюк
Гепрокуратура еще 8 июня 2021 года объявила о намерении возобновить расследование по контракту на поставку электроэнергии в Молдову из Украины. Этому предшествовало аннулирование генпрокурором Александром Стояногло отказа прокуратуры открыть уголовное производство в 2017 году.
Местные журналисты сообщили, что в деле могут фигурировать пророссийский президент Молдовы в 2016 – 2020 годах Игорь Додон и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Расследование дела возобновили после публикации информации, которая касалась обоих политиков.
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