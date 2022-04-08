Первоочередно горючим снабжают ВСУ. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмигаль рассказал, как Украина преодолевает последствия бомбардировок НПК

Премьер рассказал, что Россия сосредоточилась на уничтожении инфраструктуры хранения горючего в Украине.

Мы видим, как методично они уничтожают и перерабатывающие базы, и те, где хранится множество топлива. У нас были запасы. Сейчас у нас есть соответствующие договоры по импортному топливу, перестраивается вся логистика поставок,

– заметил Шмыгаль.

По его словам, после неприятельских атак на нефтебазы и хранительные мощности украинских предприятий возникают дефициты и логистические разрывы. Однако в Украине идет война, поэтому общество готово к определенным неудобствам в поставках.

"В первую очередь, горючим обеспечиваются Вооруженные силы. Во вторую очередь, горючее сегодня идет на организацию посевной. Есть обеспечение людей горючим на наших автозаправочных станциях", – заявил премьер.

Шмыгаль добавил, что правительство забрало все налоги с горючего. В частности, изъяли акциз, все таможенные платежи при ввозе горючего в Украину и снизили НДС с 20% до 7%.

"Это позволило снизить цену на АЗС на 10%. Но россияне уничтожают автозаправочные станции тоже. Наверное, наши заправочные станции несут угрозу Российской Федерации, поэтому они просто бомбят и их – уже десятки уничтоженных" – подытожил премьер.

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