Першочергово пальним забезпечують ЗСУ. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зауважте "Лукойл" зупиняє свої заводи в Росії через надлишок нафтопродуктів

Шмигаль розповів, як Україна долає наслідки бомбардувань НПК

Прем'єр розповів, що Росія зосередилася на знищенні інфраструктури зберігання пального в Україні.

Ми бачимо, як методично вони знищують і переробні бази, і ті, де зберігається величезна кількість пального. У нас були певні запаси. Зараз у нас є відповідні договори щодо імпортного пального, перебудовується вся логістика постачання,

– зауважив Шмигаль.

За його словами, після ворожих атак на нафтобази та зберігальні потужності українських підприємств виникають дефіцити та логістичні розриви. Проте в Україні йде війна, тож суспільство готове до певних незручностей в постачанні.

"В першу чергу, пальним забезпечуються Збройні сили. В другу чергу, пальне сьогодні йде на організацію посівної. Є забезпечення людей пальним на наших автозаправних станціях", – заявив прем'єр.

Шмигаль додав, що уряд забрав всі податки з пального. Зокрема, забрали акциз, всі митні платежі при ввезенні пального в Україну та знизили ПДВ з 20% до 7%.

"Це дало змогу знизити ціну на АЗС на 10%. Але росіяни знищують автозаправні станції також. Напевно, наші заправні станції несуть загрозу Російській Федерації, тому вони просто бомблять і їх – уже десятки знищених" – підсумував прем'єр.

Варто подивитися – спалені школи, розтрощені магазини: у ЗСУ показали звільнені села Броварського району