Импортный газ подорожал для Украины

В июле 2018 года средняя цена импортного газа для Украины составляла 7593,7 гривен или 288,8 долларов за 1000 кубометров, что на 633,5 гривен или 22,4 доллара больше, чем в июне.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившейся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 июля 2018 года, которая составляет 7593,7 гривен, или 288,8 долларов за 1 тысячу кубических метров", – говорится в сообщении.

В то же время, в июне средняя цена импортного газа составляла 6960,2 гривен или 266,4 долларов за 1000 кубометров.

Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины цена на газ для населения должна повыситься 1 сентября 2018 года.