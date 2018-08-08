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Імпортний газ подорожчав для України

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Для України подорожчав імпортний газ
Для України подорожчав імпортний газ / Фото з відкритих джерел

У липні 2018 року середня ціна імпортного газу для України становила 7593,7 гривень або 288,8 доларів за 1 тисячу кубометрів, що на 633,5 гривень або 22,4 долари більше, аніж у червні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

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"Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 липня 2018 року, яка становить 7593,7 гривень, або 288,8 доларів, за 1 тисячу кубічних метрів", – йдеться в повідомленні.

Водночас, у червні середня ціна імпортного газу становила 6960,2 гривень або 266,4 доларів за 1 тисячу кубометрів.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабінету міністрів України ціна за газ для населення має підвищитися 1 вересня 2018 року.

 

Теги: Новини України імпорт Гроші
Джерело: 24 Канал
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