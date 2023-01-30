Заметим, что в ведомстве не указывают о каком предприятии речь. Впрочем, известно, что таким производителем является Николаевский глиноземный завод, а в прошлом году предприятие из собственности российского олигарха Олега Дериписаки суд передал в управление АРМА.

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По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестовано 32 миллиона гривен крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы,

– говорится в сообщении.

Какое имущество Дерипаски под арестом

В Офисе Генпрокурора также отметили, что ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования – 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники.

Обратите внимание! Общая стоимость арестованных активов превышает 1 миллиард гривен.

Дерипаска под санкциями ЕС и США

По данным следствия, в 2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. Сейчас он находится под санкциями США и ЕС. Основанием для их применения стало отмывание денег в интересах президента государства-агрессора.

В ведомстве также добавили, что российский холдинг – один из самых крупных в мире производителей алюминия. Группа входящих в него компаний продолжает обеспечивать потребности оборонно-промышленного комплекса России, поставляя собственную продукцию для производства военных ракетных комплексов и другого оружия.

Кратко об олигархе