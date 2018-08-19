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Имущество Януковича могут не конфисковать: названа причина

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Куда делось награбленное Януковичем имущество?
Куда делось награбленное Януковичем имущество? / Фокус

Сложно сказать, конфискуют ли имущество Виктора Януковича после вынесения ему приговора. Пока неизвестно, было ли в рамках уголовного производства арестовано что-то из собственности Януковича.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Статьи, по которым обвиняют Януковича, предусматривают конфискацию имущества. Прокурор был обязан искать имущество экс-президента-беглеца, арестовать его во время следствия и просить в суде о взыскании этого имущества в пользу государства. Но в судебной речи прокурора информации о конфискации не было. Только о компенсации судебных расходов. Причем в незначительном размере,
– замечает Андрей Вигиринский.

В то же время, отмечает эксперт, иногда трудно доказать принадлежность имущества подозреваемому. Арестовывать можно непосредственно активы Януковича, недвижимость, автомобили. То есть то, где он указан как непосредственный владелец, как физическое или юридическое лицо. То же Межигорье с юридической точки зрения не принадлежит Януковичу.

Напомним, 16 августа в Оболонском районном суде Киева состоялось заседание по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Во время него прокуроры Главной военной прокуратуры объявили свой приговор: они просят для "легитимного" 15 лет тюрьмы. Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Виктор Янукович Межигорье
Источник: 24 канал
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