Майно Януковича можуть не конфіскувати: названа причина

Складно сказати, чи конфіскують майно Віктора Януковича після винесення йому вироку. Наразі невідомо, чи в межах кримінального провадження було щось арештовано із власності Януковича.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Статті, за якими звинувачують Януковича, передбачають конфіскацію майна. Прокурор був зобов’язаний шукати майно екс-президента-утікача, заарештувати його під час слідства і просити на суді про стягнення цього майна на користь держави. Але в судовій промові прокурора інформації про конфіскацію не було. Тільки про компенсацію судових витрат. Причому в незначному розмірі,

– зауважує Андрій Вігірінський.

Водночас, наголошує експерт, інколи важко довести належність майна підозрюваному. Арештовувати можна безпосередньо активи Януковича, нерухомість, автомобілі. Тобто те, де він вказаний як безпосередній власник як фізична або юридична особа. Те ж Межигір’я з юридичної точки зору не належить Януковичу.

Нагадаємо, 16 серпня в Оболонському районному суді Києва відбулося засідання у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Під час нього прокурори Головної військової прокуратури оголосили свій вирок: вони просять для "легітимного" 15 років в'язниці. Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.