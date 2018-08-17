Суд над "волонтеркою" Путіна: що відомо про одіозну Одновол

Довірену особу Путіна Олену Одновол, яку у березні затримали на кордоні з Кримом, відпустив суд у Херсоні. Засідання відбулось 16 серпня, в закритому режимі, і лише тепер про нього стало відомо.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Засідання у резонансній справі відбулося без журналістів, адже ЗМІ про нього не повідомили. Українська Феміда засудила Одновол до умовного терміну на три роки. Зі СІЗО засуджену мала зустрічати мама, але був лише її адвокат.

Олені Одновол дали умовний термін, бо вона пішла на згоду зі слідством в інших гучних справах, а також жінку зобов'язали відмічатися в одному з правоохоронних відомств. Жінці виїзд за територію України неможливий.

Відомо, що Одновол перебуває на сьомому місяці вагітності і, можливо, це теж стало передумовою для її звільнення.

23 квітня СБУ затримала уродженку Херсонщини Олену Одновол, що була довіреною особою кандидата в Президенти Російської Федерації Володимира Путіна. Під час незаконних виборів президента РФ на території окупованого Криму вона незаконно проводила збір підписів на підтримку Путіна. Одновол була членом пропутінської організації "Волонтери перемоги".