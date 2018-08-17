Суд над "волонтером" Путина: что известно об одиозной Одновол

Доверенное лицо Путина Елену Одновол, которую в марте задержали на границе с Крымом, отпустил суд в Херсоне. Заседание состоялось 16 августа, в закрытом режиме, и только теперь о нем стало известно.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Заседание по резонансному делу состоялось без журналистов, ведь СМИ о нем не сообщили. Украинская Фемида приговорила Одновол к условному сроку на три года. Из СИЗО осужденная должна была встречать мама, но был только ее адвокат.

Елене Одновол дали условный срок, потому что она пошла на соглашение со следствием в других громких делах, а также женщину обязали отмечаться в одном из правоохранительных ведомств. Женщине выезд за территорию Украины невозможен.

Известно, что Одновол находится на седьмом месяце беременности и, возможно, это тоже стало причиной для ее освобождения.

23 апреля СБУ задержала уроженку Херсонщины Елену Одновол, которая была доверенным лицом кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина. Во время незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма она незаконно проводила сбор подписей в поддержку Путина. Одновол была членом пропутинской организации "Волонтеры победы".