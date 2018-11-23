Имущество "Укртелефильма" снова выставили на аукцион
Имущество студии "Укртелефильм" продают с молотка за более чем 4,5 миллиона гривен.
Нежилые помещения государственного специализированного предприятия "Укртелефильм" на улице Кирилловской в Киеве выставили на продажу на площадке "Prozorro Продажи".
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В состав объекта социально-культурного назначения входят нежилые здания, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии.
Площадь производственных зданий составляет более 1,5 тысяч квадратных метров. Кроме них, на продажу также выставлены проходная, гараж и ангар суммарная площадь которых более 400 квадратов.
Недвижимость "Укртелефильма" продают с аукциона
Имущество "Укртелефильма" выставлено на продажу
Аукцион стартовал 21 ноября. Предложения принимаются в течение месяца до 21 декабря.
Стартовая цена предложения – 4, 641 миллиона гривен. По состоянию на 31 мая 2018 года балансовая стоимость помещений составила более 9 миллионов гривен без НДС.
Что интересно, этот лот выставляется на торги уже не впервые. Предыдущий аукцион с аналогичной ценой, который был запланирован на октябрь 2018 года, не состоялся.
Ранее через систему электронных торгов СЕТАМ Государственная исполнительная служба продала более чем 1 миллион гривен 38 транспортных средств Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.