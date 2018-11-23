Майно "Укртелефільму" знову виставили на аукціон

Майно студії "Укртелефільм" продають з молотка за понад 4,5 мільйони гривень.

Нежитлові приміщення державного спеціалізованого підприємства "Укртелефільм" на вулиці Кирилівській у Києві виставили на продаж на майданчику "Prozorro Продажі".

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До складу об'єкта соціально-культурного призначення входять нежитлові будівлі, які на сьогодні перебувають у незадовільному стані.

Площа виробничих будівель становить понад 1,5 тисячі метрів квадратних. Окрім них, на продаж також виставлені прохідна, гараж та ангар сумарна площа яких понад 400 квадратів.



Нерухомість "Укртелефільму" продають з аукціону



Майно "Укртелефільму" виставлене на продаж

Аукціон стартував 21 листопада. Пропозиції приймаються впродовж місяця до 21 грудня.

Стартова ціна пропозиції – 4, 641 мільйона гривень. Станом на 31 травня 2018 року балансова вартість приміщень становила понад 9 мільйонів гривень без ПДВ.

Що цікаво, цей лот виставляється на торги вже не вперше. Попередній аукціон з аналогічною ціновою, що був запланований на жовтень 2018, не відбувся.

Раніше через систему електронних торгів СЕТАМ Державна виконавча служба продала на понад 1 мільйон гривень 38 транспортних засобів Харківського державного авіаційного виробничого підприємства.