20 января состоится инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Новый глава государства и вицепрезидентка уже прибыли в Капитолий.

Сперва Байден примет присягу, затем обратится к американцам с инаугурационной речью. Об этом сообщает 24 канал.

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Церемония инаугурации состоится в Вашингтоне в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Новоизбранный презеидент принесет присягу у здания Капитолия.

Прямая трансляция инаугурации Джозефа Байдена на 24 канале: смотрите видео

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