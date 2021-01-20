Инаугурация президента США Джо Байдена: прямая трансляция
20 января состоится инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Новый глава государства и вицепрезидентка уже прибыли в Капитолий.
Сперва Байден примет присягу, затем обратится к американцам с инаугурационной речью. Об этом сообщает 24 канал.
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Церемония инаугурации состоится в Вашингтоне в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). Новоизбранный презеидент принесет присягу у здания Капитолия.
Прямая трансляция инаугурации Джозефа Байдена на 24 канале: смотрите видео
Победа Байдена на выборах: что известно
- Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Демократ Джо Байден победил республиканца США Дональда Трампа.
- Однако Трамп не согласился с результатами выборов, заявил о фальсификациях и подал в суд.
- 6 января в США должны были объявить официальные результаты выборов. Однако сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли, многие – получили ранения.
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