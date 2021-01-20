20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента США Джозефа Байдена. Новий глава держави і віцепрезидентка вже прибули до Капітолію,

Спершу Байден складе присягу, потім звернеться до американців з інавгураційною промовою. Про це повідомляє 24 канал.

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Церемонія інавгурації відбудеться у Вашингтоні на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Новообраний презеидент складе присягу біля будівлі Капітолію.

Пряма трансляція інавгурації Джозефа Байдена: дивіться відео

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