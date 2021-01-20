Інавгурація президента США Джо Байдена: пряма трансляція
20 січня відбудеться інавгурація новообраного президента США Джозефа Байдена. Новий глава держави і віцепрезидентка вже прибули до Капітолію,
Спершу Байден складе присягу, потім звернеться до американців з інавгураційною промовою. Про це повідомляє 24 канал.
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Церемонія інавгурації відбудеться у Вашингтоні на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Новообраний презеидент складе присягу біля будівлі Капітолію.
Пряма трансляція інавгурації Джозефа Байдена: дивіться відео
Перемога Байдена на виборах: що відомо
- Президентські вибори в США відбулись 3 листопада 2020 року. Демократ Джо Байден переміг республіканця США Дональда Трампа.
- Однак Трамп не погодився з результатами виборів, заявив про фальсифікації та подав до суду.
- 6 січня в США мали оголосити офіційні результати виборів. Однак прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій та зірвали засідання Конгресу. У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення.
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