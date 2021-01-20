В Соединенных Штатах Америки активно готовятся к инаугурации новоизбранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Там уже отстранили от службы в этот день 12 бойцов Национальной гвардии. Причину такого решения назвали публично.

► Почему бойцов отстранили

Один из представителей армии США отметил, что бойцы, которых отстранили, имеют связи с крайне правыми группами. Об этом сообщает Associated Press.

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Информация стала известна утром 19 января. В ФБР назвали список имен бойцов и отправили его в Бюро национальной гвардии.

Были идентифицированы как имеющие связи с периферийными правыми группами или опубликовали экстремистские взгляды,

– написали в сообщении.

Стоит отметить, что кроме этих фактов не выявили никакого заговора против избранного президента.

► Что сказали в Нацгвардии

В Нацгвардии и Секретной службе США отметили, что не могут комментировать этот вопрос по соображениям безопасности.

К теме. В США 6 января произошли массовые беспорядки в Вашингтоне. Бунтовали сторонники Дональда Трампа, который проиграл выборы – детали здесь.

Инаугурация Байдена: коротко