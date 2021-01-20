Инаугурация Байдена: в США отстранили от службы 12 нацгвардейцев – причина
В Соединенных Штатах Америки активно готовятся к инаугурации новоизбранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Там уже отстранили от службы в этот день 12 бойцов Национальной гвардии. Причину такого решения назвали публично.
► Почему бойцов отстранили
Один из представителей армии США отметил, что бойцы, которых отстранили, имеют связи с крайне правыми группами. Об этом сообщает Associated Press.
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Информация стала известна утром 19 января. В ФБР назвали список имен бойцов и отправили его в Бюро национальной гвардии.
Были идентифицированы как имеющие связи с периферийными правыми группами или опубликовали экстремистские взгляды,
– написали в сообщении.
Стоит отметить, что кроме этих фактов не выявили никакого заговора против избранного президента.
► Что сказали в Нацгвардии
В Нацгвардии и Секретной службе США отметили, что не могут комментировать этот вопрос по соображениям безопасности.
Инаугурация Байдена: коротко
- Инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена состоится 20 января. В США уже активно готовятся к мероприятию.
- Парад будет виртуальным – все из-за пандемии COVID-19.
- О том, что бойцов Национальной гвардии США тщательно проверять перед инаугурацией Байдена стало известно еще 18 января. Министерство обороны США и Федеральное бюро расследований приняли такое решение из-за возможности бунтов и провокаций.
- Накануне церемонии в Вашингтоне ввели усиленные меры безопасности.
- Национальную аллею, где обычно собираются зрители церемонии, уже украсили 200 тысячами флагов.
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