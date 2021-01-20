У Сполучених Штатах Америки активно готуються до інавгурації новообраного президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Там вже відсторонили від служби у цей день 12 бійців Національної гвардії. Причину такого рішення назвали публічно.

► Чому бійців відсторонили

Один з представників армії США зазначив, що бійці, яких усунули, мають зв'язки з украй правими групами. Про це повідомляє Associated Press.

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Інформація стала відома вранці 19 січня. У ФБР назвали список імен бійців та відправили його у Бюро національної гвардії.

Були ідентифіковані як такі, що мають зв'язку з периферійними правими групами або опублікували екстремістські погляди,

– написали у повідомленні.

Варто зазначити, що окрім цих фактів не виявили ніякої змови проти обраного президента.

► Що сказали у Нацгвардії

У Нацгвардії й Секретній службі США зазначили, що не можуть коментувати це питання з міркувань безпеки.

До теми. У США 6 січня відбулись масові заворушення у Вашингтоні. бунтували прихильники Дональда Трампа, який програв вибори – деталі тут.

Інавгурація Байдена: коротко