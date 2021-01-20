Інавгурація Байдена: у США відсторонили від служби 12 нацгвардійців – причина
У Сполучених Штатах Америки активно готуються до інавгурації новообраного президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Там вже відсторонили від служби у цей день 12 бійців Національної гвардії. Причину такого рішення назвали публічно.
► Чому бійців відсторонили
Один з представників армії США зазначив, що бійці, яких усунули, мають зв'язки з украй правими групами. Про це повідомляє Associated Press.
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Інформація стала відома вранці 19 січня. У ФБР назвали список імен бійців та відправили його у Бюро національної гвардії.
Були ідентифіковані як такі, що мають зв'язку з периферійними правими групами або опублікували екстремістські погляди,
– написали у повідомленні.
Варто зазначити, що окрім цих фактів не виявили ніякої змови проти обраного президента.
► Що сказали у Нацгвардії
У Нацгвардії й Секретній службі США зазначили, що не можуть коментувати це питання з міркувань безпеки.
Інавгурація Байдена: коротко
- Інавгурація новообраного президента США Джозефа Байдена відбудеться 20 січня. У США вже активно готуються до дійства.
- Парад буде віртуальним – все через пандемію COVID-19.
- Про те, що бійців Національної гвардії США ретельно перевірятимуть перед інавгурацією Байдена стало відомо ще 18 січня. Міністерство оборони США та Федеральне бюро розслідувань прийняли таке рішення через можливість бунтів та провокацій.
- Напередодні церемонії у Вашингтоні запровадили посилені заходи безпеки.
- Національну алею, де зазвичай збираються глядачі церемонії, вже прикрасили 200 тисячами прапорів.
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