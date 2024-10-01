Однако его также получил и российский диктатор Владимир Путин, поэтому на инаугурацию поедет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Об этом говорится в анонсе на сайте Верховной Рады Украины.

Смотрите также Создает шпионский центр для слежки за США: Россия усиливает влияние на Мексику, – NBC News

Вместо Зеленского на инаугурацию поедет Стефанчук

Поездка в Мексику станет первым визитом главы украинского парламента в латиноамериканский регион за время независимости Украины, которую осуществляют "для углубления украинско-мексиканского межгосударственного сотрудничества" и "усиления межпарламентского диалога".

Пребывание в Мехико будет использовано также для усиления международной поддержки Украины, в частности, со стороны стран Глобального Юга, лидеры которых будут присутствовать на церемонии вступления в должность президента Мексики,

– говорится в сообщении пресс-службы Аппарата Верховной Рады.

Вероятно, такое решение вызвано и также тем, что новоизбранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум пригласила на свою инаугурацию российского диктатора Владимира Путина.

Интересно, что по ее словам, она не пригласила представителей Перу или Эквадора, потому что не соглашается с политикой, которая ограничивает отношения между Мексикой и обеими странами. Однако действия диктатора почему-то не стали важной проблемой для того, чтобы его не пригласить.

Важно. Мексика признает юрисдикцию Международного уголовного суда, а потому должна выполнить ордер на арест Владимира Путина, если он все же приедет. Европейский Союз неоднократно призывал все страны, которые ратифицировали Римский статут выполнять свои обязательства.

К слову, российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление представителя российского диктатора Дмитрия Пескова сообщили, что Путин не планировал посещать инаугурацию Клаудии Шейнбаум.