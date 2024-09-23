Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на неназванных американских чиновников и бывших офицеров разведки. Наибольшее количество членов ГРУ в мире сейчас находится в Мексике.

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Россия готова идти на риски

Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее подчеркнул, что его ведомство и правительство США внимательно следят за расширением российского присутствия в Мексике. По его словам, это частично связано с высылкой российских шпионов из других стран после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Американская администрация уже обсудила этот вопрос с правительством Мексики.

Россия действительно инвестировала в Мексику, стремясь расширить свое присутствие,

– отметил один из американских чиновников в интервью NBC News.

Активность России в Мексике является частью более агрессивной стратегии ее спецслужб, направленной на борьбу с критиками Кремля за рубежом, подрыв поддержки Украины и ослабление западных демократий. Как отмечают бывшие сотрудники разведки, этот подход включает саботаж, кибератаки и масштабные дезинформационные кампании.

"Россия сейчас готова идти на гораздо большие риски, чем сразу после окончания холодной войны", – отметил Пол Колбе, который работал оперативным офицером ЦРУ в России, на Балканах и других регионах.

Также генерал ВВС США Глен Ван Герк, глава Северного командования Вооруженных сил США, заявил, что сейчас наибольшее количество членов ГРУ в мире сейчас находится в Мексике. Это сотрудники российской разведки, и они очень внимательно следят за своими возможностями влиять на Соединенные Штаты.