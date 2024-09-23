Про це повідомляє NBC News, посилаючись на неназваних американських чиновників і колишніх офіцерів розвідки. Найбільша кількість членів ГРУ у світі зараз перебуває в Мексиці.

Дивіться також Побоюючись арешту: Путін не поїде до Мексики на інавгурацію президентки

Росія готова йти на ризики

Директор ЦРУ Вільям Бернс раніше підкреслив, що його відомство та уряд США уважно стежать за розширенням російської присутності в Мексиці. За його словами, це частково пов’язано з висиланням російських шпигунів з інших країн після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Американська адміністрація вже обговорила це питання із урядом Мексики.

Росія справді інвестувала в Мексику, прагнучи розширити свою присутність,

– зазначив один із американських чиновників в інтерв'ю NBC News.

Активність Росії в Мексиці є частиною більш агресивної стратегії її спецслужб, спрямованої на боротьбу з критиками Кремля за кордоном, підрив підтримки України та послаблення західних демократій. Як зазначають колишні співробітники розвідки, цей підхід включає саботаж, кібератаки та масштабні дезінформаційні кампанії.

"Росія зараз готова йти на набагато більші ризики, ніж одразу після закінчення холодної війни", – зазначив Пол Колбе, який працював оперативним офіцером ЦРУ в Росії, на Балканах та інших регіонах.

Також генерал ВПС США Глен Ван Герк, голова Північного командування Збройних сил США, заявив що наразі найбільша кількість членів ГРУ у світі зараз перебуває в Мексиці. Це співробітники російської розвідки, і вони дуже уважно стежать за своїми можливостями впливати на Сполучені Штати.