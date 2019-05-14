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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Анастасия Крымова

      Інавгурація і дострокові вибори: кому вигідно

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      Адміністрація Президента України очікує нового господаря
      Адміністрація Президента України очікує нового господаря / Фото з відкритих джерел

      Інавгурацію нового Президента України Володимира Зеленського народні депутати перетворили в трилер.

      Пленарний тиждень вже у розпалі, а народні депутати досі сперечаються щодо дати інавгурації й реєструють постанови про це. Пропонують: 17 травня, 19, 20, 26, 28-ме та навіть 3 червня. Наразі 7 пропозицій! Сам Володимир Зеленський хоче 19-го.

      Чому все так складно? Після оприлюднення результатів виборів, Верховна Рада має 30 днів, аби призначити дату інавгурації новообраного президента. В нашому випадку – до 3 червня. Але призначає саме Рада. Втім спочатку всі постанови має розглянути профільний комітет, рекомендувати лише одну дату, після того питання виносять на розгляд у сесійну залу. У разі якщо сесійна зала провалює голосування, дату одноосібно призначає голова парламенту.

      Деталі: У Зеленського пояснили, чому хочуть провести інавгурацію саме 19 травня

      Але є нюанс...

      Профільний комітет – регламентний. Його очолює Павло Пинзеник, нардеп від "Народного фронту". Нардеп саме тієї фракції, яка єдина проти 19 травня. Комітет міг би розглянути постанови сьогодні, у вівторок, після постанов про скасування законопроекту про мову. Адже на засідання вони збиралися. Але ні. Під приводом реєстрації ще декількох постанов про інавгурацію, розгляд перенесли на засідання комітету в середу. В принципі, все законно. Середа – день, коли збираються комітети, зокрема, і регламентний. Тож у середу розглядають, у четвер – голосують. Терміни не порушуються.

      Але чому тоді гальмують?

      Від дати інавгурації залежить, чи розпустить Зеленський парламент. Вочевидь він нардепів налякав серйозно. В його команді неодноразово казали, що їм вигідно призначити дострокові вибори. Вже навіть YouTube-петицію запустили. Але розпустити парламент можна лише до 27 травня. Через те, що за півроку до чергових виборів накладається мораторій на її розпуск. Тож 28 травня розпуск уже неможливий.

      Нардепи проти дострокових виборів?

      Блок Петра Порошенка. Дострокові вибори їм можуть зіграти на руку. Свої мажоритарники ще не розбіглися, рейтинг прохідний ще є. Штаби готові. Тож можуть сміливо позмагатися за місцем під куполом. Адже на чергових виборах, електорат БПП може перетекти до нових партій. Наприклад, Гройсмана чи Вакарчука. Тоді і шансів отримати багато місць – менше.
      "Народний фронт". Єдині, хто не хоче дострокових. Адже їхній рейтинг впав нижче плінтуса. І соціологи показують навіть менше рівня статистичної похибки. Тож якщо вибори у липні, Народний фронт пролітає. А якщо чергові, у жовтні, то є ще час у Арсенія Яценюка перезавантажити та почистити партію. І подолати хоча б 5% бар'єр. Тому вони і категорично проти інавгурації 19 травня. І зареєстрували власну постанову на 28-ме.

      "Батьківщина". Її лідерка Юлія Тимошенко показала гарний результат на президентських, електорат тримає і у своїх силах впевнена. Подейкують, що навіть скликає з'їзд партії.
      Радикальна партія Ляшка. З ними все складно. Адже підтримка у радикалів падає. Пік популярності Олега Ляшка був у 2014-му. Тому йому втрачати немає чого. І що дострокові, що чергові вибори особливо не вплинуть на результат. Він зможе активізувати деяких мажоритарників. І максимум – позмагатися за проходження 5%-бар'єру.

      "Самопоміч". Їм теж втрачати немає чого. 5 років не були при владі, більшість законопроектів критикували і узурпація президентом парламенту їм точно не подобалася. Тим паче, що вже почали готувати списки на наступні вибори. Але за 5% теж доведеться поборотися.

      Опозиційний блок. Для того крила, яке з Медведчуком, то вони хоч сьогодні готові розпуститися. Тому що президентські вибори показали, що Бойко має непогану підтримку - 4 місце. То вони жадають реваншу. І мріють про те, що будуть в коаліції. Частині Оппоблоку під головуванням Вілкула дещо важче. Адже їхні рейтинги нижчі. Тим не менше подолати бар'єр, скоріш за все, зможуть.

      "Слуга народу". Партія не готова йти на дострокові. Точніше не партія, а Володимир Зеленський. Йому треба лояльний парламент зі своїми людьми у фракції, яка має реальний шанс формувати навколо себе коаліцію. Але партії фактично немає. В ній немає головного - людей. Треба мати хоч з дві сотні у списку. Людей, в яких треба бути впевненими. Зробити це за два місяці - майже не реально, коли немає ресурсу. Тож є велика загроза, що списки партії "Слуга народу" наповняться людьми Коломойського. І Зеленський, по суті, не матиме своєї фракції.

      Тому більшість партій особливо не переживають про дострокові. Адже всі до них, вважай, готові. Окрім однієї, але другої нині за кількістю в парламенті.

      Тож поки м'яч на полі "Народного фронту". Якщо комітет Пинзеника рекомендує інавгурацію на 28 травня, то його поставлять першим на голосування. Велика вірогідність того, що перша постанова набере 226 голосів. Якщо станеться так, що провалять усі сім постанов, то Андрій Парубій зможе призначити дату одноосібно. А дивлячись на те, що він є одним із лідерів "Народного фронту", то інавгурація буде 28 травня.

      Які буть зміни? Хто з міністрів піде у відставку за президентства Зеленського: назвали імена

       

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Владимир Зеленский Публикации Новости политики Новости Украины Инаугурация Зеленского
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