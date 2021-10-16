О том, что американский эсминец Chafee 15 октября якобы попытался нарушить российскую границу в море, ранее заявило Минобороны России.
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США обвинили Россию во лжи
В Соединенных Штатах обвинения российского оборонного ведомства назвали ложными. По информации Тихоокеанского флота, эсминец готовился к воздушным операциям в международных водах.
Заявление Министерства обороны России относительно взаимодействия между кораблями обеих стран является неправдивым,
– говорится в сообщении.
Кроме того, США отметили, что взаимодействие между двумя кораблями было профессиональным и безопасным. А также добавили, что и в дальнейшем будут действовать в районах, где это разрешено международным правом.
Детали заявления Москвы относительно корабля США
- В Москве заявили, что эсминец Chafee якобы пытался нарушить российскую границу в море возле залива Петра Великого. Эта зона якобы была закрыта для судоходства из-за учений.
- Российский корабль "Адмирал Трибуц" требовал у корабля США изменить курс. Американцы в ответ "начали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет, а изменить курс не могут".
- Тогда "Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение американского эсминца. Когда между кораблями оставалось менее 60 метров, Chafee развернулся.