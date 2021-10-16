Про те, що американський есмінець Chafee 15 жовтня начебто спробував порушити російський кордон в морі, раніше заявило Міноборони Росії.

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США звинуватили Росію у брехні

У Сполучених Штатах звинувачення російського оборонного відомства назвали помилковими. За інформацією Тихоокеанського флоту, есмінець готувався до повітряних операцій у міжнародних водах.

Заява Міністерства оборони Росії щодо взаємодії між кораблями обох країн є неправдивою,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, США наголосили, що взаємодія між двома кораблями була професійною та безпечною. А також додали, що й надалі діятимуть в районах, де це дозволено міжнародним правом.

Деталі заяви Москви щодо корабля США