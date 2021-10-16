Про те, що американський есмінець Chafee 15 жовтня начебто спробував порушити російський кордон в морі, раніше заявило Міноборони Росії.
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США звинуватили Росію у брехні
У Сполучених Штатах звинувачення російського оборонного відомства назвали помилковими. За інформацією Тихоокеанського флоту, есмінець готувався до повітряних операцій у міжнародних водах.
Заява Міністерства оборони Росії щодо взаємодії між кораблями обох країн є неправдивою,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, США наголосили, що взаємодія між двома кораблями була професійною та безпечною. А також додали, що й надалі діятимуть в районах, де це дозволено міжнародним правом.
Деталі заяви Москви щодо корабля США
- У Москві заявили, що есмінець Chafee нібито намагався порушити російський кордон в морі біля затоки Петра Великого. Ця зона нібито була закрита для судноплавства через навчання.
- Російський корабель "Адмірал Трібуц" вимагав у корабля США змінити курс. Американці у відповідь "почали сигналізувати, що підіймають з борта вертоліт, а змінити курс не можуть".
- Тоді "Адмірал Трібуц" взяв курс на витіснення американського есмінця. Коли між кораблями залишалося менше ніж 60 метрів, Chafee розвернувся.