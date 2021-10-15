Російський корабель "Адмірал Трібуц" вимагав змінити курс. Про це завили в міноборони Росії.
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Зона нібито була закрита для судноплавства
Інцидент стався близько 10:00 за київським часом. Стверджують, що район був закритий для судноплавства через проведення стрільби під час російсько-китайських навчань. У міністерстві кажуть, що американці замість цього стали сигналізувати, що піднімають з борта вертоліт, а змінити курс не можуть.
Почалась "погоня"
Тоді "Адмірал Трібуц" взяв курс на витіснення американського есмінця. Коли між кораблями залишалося менше ніж 60 метрів, Chafee розвернувся.
Це вже не перший конфлікт у цьому місці
Біля затоки Петра Великого рік тому вже був схожий інцидент. Росія 24 листопада 2020 року звинуватила американський військовий корабель "Джон С. Маккейн" у перетині морського кордону. Москва навіть пригрозила протаранити есмінець США.
Після попередження американський корабель нібито вийшов у нейтральні води. Проте ВМС США заперечили будь-які протиправні дії та назвали заяву Росії помилковими.