Відповідну заяву зробила голова ради федерації Валентина Матвієнко в інтерв'ю російським пропагандистам. За її словами, ніякого відчуження території бути не може.

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Росія просить інвестувати у Південні Курили

Вона також зазначила, що Путін неодноразово пропонував Токіо разом займатися господарським освоєнням Курильських островів, а японському бізнесу – інвестувати та розвивати ці території.

Візьме гору прагматичний підхід, а також зацікавленість японської сторони, розвивати співпрацю за різними напрямками, зокрема економічному,

– додала Матвієнко.

Довідка. У 2021 році японці вперше за декілька років повернули на обговорення тезу, що північні території захопили. Раніше вони використовували формулювання, що після війни пройшло понад70 років, "а мирний договір так і не було укладено".

Питання приналежності Курильських островів