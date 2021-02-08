В Японії знову публічно почали говорити про захоплення Курильських островів. Росія одразу ж поспішила з реакцією, мовляв "приналежність Курилів не підлягає сумніву".

Тему Курилів порушили на щорічному з'їзді з питання північних територій, які відбувся 7 лютого в онлайн-форматі. Це стосується таких островів: Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї.

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Що відомо про заяву Японії

Міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі наголосив, що його країна має намір вести переговори з Росією на основі базової позиції про "вирішення територіальної проблеми".

Питання північних територій в японсько-російських відносинах є найскладнішою проблемою. Слід якнайшвидше вирішити територіальну проблему й укласти договір із Росією,

– зазначив Мотегі.

Водночас японський прем'єр-міністр Есіхіде Суга говорив начебто про жаль із приводу відсутності відповідної угоди з Росією.

"У вересні 2020 року ми провели з Путіним телефонну розмову і домовилися про продовження діалогу, зокрема й про укладення мирного договору", – нагадав він.

Реакція Росії

У Росії зазначили, що їхня позиція щодо цього незмінна. "РИА Новости" пишуть, що її суть у тому, що спірні території увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни й "суверенітет Росії над ними сумніву не підлягає".

Довідка. У 2021 році японці вперше за декілька років повернули на обговорення тезу, що північні території захопили. Раніше вони використовували формулювання, що після війни пройшло більш ніж 70 років, "а мирний договір так і не було укладено".

Що відомо про деякі Курильські острови? Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї досі спричиняють територіальні розбіжності між Росією і Японією. З кінця Другої світової війни Радянський Союз анексував їх. Натомість Японія не визнає належність цих островів.

Курильські острови: дивіться карту