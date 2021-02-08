Японія знову заявила про захоплення Курильських островів: реакція Росії
В Японії знову публічно почали говорити про захоплення Курильських островів. Росія одразу ж поспішила з реакцією, мовляв "приналежність Курилів не підлягає сумніву".
Джерело:NHK
Тему Курилів порушили на щорічному з'їзді з питання північних територій, які відбувся 7 лютого в онлайн-форматі. Це стосується таких островів: Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї.
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Що відомо про заяву Японії
Міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі наголосив, що його країна має намір вести переговори з Росією на основі базової позиції про "вирішення територіальної проблеми".
Питання північних територій в японсько-російських відносинах є найскладнішою проблемою. Слід якнайшвидше вирішити територіальну проблему й укласти договір із Росією,
– зазначив Мотегі.
Водночас японський прем'єр-міністр Есіхіде Суга говорив начебто про жаль із приводу відсутності відповідної угоди з Росією.
"У вересні 2020 року ми провели з Путіним телефонну розмову і домовилися про продовження діалогу, зокрема й про укладення мирного договору", – нагадав він.
Реакція Росії
У Росії зазначили, що їхня позиція щодо цього незмінна. "РИА Новости" пишуть, що її суть у тому, що спірні території увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни й "суверенітет Росії над ними сумніву не підлягає".
Що відомо про деякі Курильські острови?Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомаї досі спричиняють територіальні розбіжності між Росією і Японією. З кінця Другої світової війни Радянський Союз анексував їх. Натомість Японія не визнає належність цих островів.
Курильські острови: дивіться карту
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