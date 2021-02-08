Япония вновь заявила о захвате Курильских островов: реакция России
В Японии вновь публично начали говорить о захвате Курильских островов. Россия сразу же поспешила с реакцией, мол "принадлежность Курил не подлежит сомнению".
Источник:NHK
Тему Курил нарушили на ежегодном съезде по вопросу северных территорий, который состоялся 7 февраля в онлайн-формате. Это касается таких островов: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
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Что известно о заявлении Японии
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги подчеркнул, что его страна намерена вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы".
Вопрос северных территорий в японско-российских отношениях является сложной проблемой. Следует как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить договор с Россией,
– отметил Мотеги.
В то же время японский премьер-министр Ёсихидэ Суга говорил, что, якобы жаль, что отсутствует соответствующее соглашение с Россией.
"В сентябре 2020 года мы провели с Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога, в том числе о заключении мирного договора", – напомнил он.
Реакция России
В России отметили, что их позиция по этому вопросу неизменна. "РИА Новости" пишут, что ее суть в том, что спорные территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и "суверенитет России над ними сомнению не подлежит".
Что известно о некоторых Курильских островах?Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи до сих пор вызывают территориальные разногласия между Россией и Японией. С конца Второй мировой войны Советский Союз аннексировал их. Зато Япония не признает принадлежность этих островов.
Курильские острова: смотрите карту
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