В Японии вновь публично начали говорить о захвате Курильских островов. Россия сразу же поспешила с реакцией, мол "принадлежность Курил не подлежит сомнению".

Тему Курил нарушили на ежегодном съезде по вопросу северных территорий, который состоялся 7 февраля в онлайн-формате. Это касается таких островов: Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

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Что известно о заявлении Японии

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги подчеркнул, что его страна намерена вести переговоры с Россией на основе базовой позиции о "решении территориальной проблемы".

Вопрос северных территорий в японско-российских отношениях является сложной проблемой. Следует как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить договор с Россией,

– отметил Мотеги.

В то же время японский премьер-министр Ёсихидэ Суга говорил, что, якобы жаль, что отсутствует соответствующее соглашение с Россией.

"В сентябре 2020 года мы провели с Путиным телефонный разговор и договорились о продолжении диалога, в том числе о заключении мирного договора", – напомнил он.

Реакция России

В России отметили, что их позиция по этому вопросу неизменна. "РИА Новости" пишут, что ее суть в том, что спорные территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и "суверенитет России над ними сомнению не подлежит".

Справка. В 2021 году японцы впервые за несколько лет вернули на обсуждение тезис, что северные территории захватили. Ранее они использовали формулировку, что после войны прошло более 70 лет, "а мирный договор так и не был заключен".

Что известно о некоторых Курильских островах? Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи до сих пор вызывают территориальные разногласия между Россией и Японией. С конца Второй мировой войны Советский Союз аннексировал их. Зато Япония не признает принадлежность этих островов.

Курильские острова: смотрите карту