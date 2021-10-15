Соответствующее заявление сделала глава совета федерации Валентина Матвиенко в интервью российским пропагандистам. По ее словам, никакого отчуждения территории быть не может.

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Россия просит инвестировать в Южные Курилы

Она также отметила, что Путин неоднократно предлагал Токио вместе заниматься хозяйственным освоением Курильских островов, а японскому бизнесу – инвестировать и развивать эти территории.

Возобладает прагматичный подход, а также заинтересованность японской стороны, развивать сотрудничество по различным направлениям, в том числе экономическому,

– добавила Матвиенко.

Справка. В 2021 году японцы впервые за несколько лет вернули на обсуждение тезис, что северные территории захватили. Ранее они использовали формулировку, что после войны прошло более 70 лет, "а мирный договор так и не был заключен".

Вопрос принадлежности Курильских островов