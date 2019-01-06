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      Инцидент с самолетом в аэропорту Львова: аэропорт приостановил работу

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      Аэропорт Львова остановил работу из-за проблемы с пассажирским самолетом
      Аэропорт Львова остановил работу из-за проблемы с пассажирским самолетом / Фото из соцсетей

      Львовский аэропорт временно прекратил работу после того, как самолет компании Turkish Airlines выкатился за пределы взлетной полосы.

      Об этом информируют на Facebook-странице Международного аэропорта "Львов".

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      Там объясняют, что 6 января в 10:23 самолет Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines, который осуществлял рейс по маршруту Львов – Стамбул, при развороте на взлетной полосе частично выкатился за ее пределы.

      Ни один из 59 пассажиров и 6 членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна, в результате инцидента не пострадал. Были проведены мероприятия по высадке пассажиров и доставке их в терминал "А". Сейчас проводятся мероприятия по эвакуации воздушного судна с полосы. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время,
      – говорится в сообщении.

      На сайте аэропорта также отмечают, что на данный момент задерживается прилет самолетов, которые должны были прибыть после взлета турецкого Boeing.

      К слову, в соцсетях пассажиры аэропорта публикуют снимки с самолетом, который выкатился за пределы взлетной полосы.

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      В сети публикуют фото с самолетом, который выехал за пределы взлетной полосы

      Теги: Новости Украины авиация Аварии и ДТП Новости Львова
      Источник: 24 Канал
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