Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телеканала "Рада" 26 июля, сообщает 24 канал.

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Требуются поступления в госбюджет

Сейчас затрудняюсь на это ответить. Невозможно понять. Если мы деоккупируем все наши территории, в большинстве стран стабилизируется ситуация, начнет восстанавливаться экономика, мы получим поступление, тогда да. Мы можем планировать (индексацию пенсий – 24 канала),

– рассказывает Оксана Жолнович.

По словам министра, Украина постоянно зависит от количества выпущенных ракет, от количества разрушенных объектов, наполнявших ее бюджет. Мы не можем знать точно, поедет ли из наших портов зерно или нет. А отсюда не знаем, удастся ли заработать денег и наполнить бюджет или нет.

Власть поддержит граждан, несмотря ни на что

Однако Оксана Жолнович уверяет, что правительство поможет людям всеми возможными и доступными способами.

Это все влияющие факторы. Поэтому обещания давать не берусь. Но хочу заверить всех граждан, что уровень стандартов для социально незащищенных людей является приоритетом,

– говорит министерша социальной политики.

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