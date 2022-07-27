Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телеканалу "Рада" 26 липня, повідомляє 24 канал.

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Потрібні надходження до держбюджету

Зараз важко на це відповісти. Неможливо зрозуміти. Якщо ми деокупуємо всі наші території, у більшості країн стабілізується ситуація, почне відновлюватися економіка, ми отримаємо надходження, тоді так. Мм можемо планувати (індексацію пенсій – 24 канал),

– розповідає Оксана Жолнович.

За словами міністерки, Україна постійно залежить від кількості випущених ракет, від кількості зруйнованих об'єктів, які наповнювали її бюджет. Ми не можемо знати точно, чи поїде з наших портів зерно, чи ні. А звідси не знаємо, чи вдасться заробити грошей і наповнити бюджет, чи ні.

Влада підтримає громадян, попри все

Однак Оксана Жолнович запевняє, що уряд допоможе людям всіма можливими й доступними способами.

Це все чинники, які впливають. Тому обіцянки давати не берусь. Але хочу запевнити всіх громадян, що рівень стандартів для соціально незахищених людей є пріоритетом,

– каже міністерка соціальної політики.

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