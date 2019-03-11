Индексация пенсий и единовременные выплаты: есть ли в этом политический подтекст
В украинском информационном пространстве возникла путаница, связанная с пенсионными выплатами. Она появилась из-за того, что в стране одновременно происходят два процесса, которые имеют совершенно разную природу: индексация пенсий и единовременная выплата в сумме 2400 гривен для определенной группы пенсионеров.
Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.
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По словам экономиста, индексация основывается на законе о реформе пенсионной системы, принятом еще в конце 2017 года. Этот закон предусматривает, что с 2019 года пенсии ежегодно будут перечислять по прозрачной и понятной формуле. Это правильно и никак не связано с выборами.
Попытки привязать начало индексации к выборам выглядят неуместно. Ведь закон принимался в 2017 году и кроме индексации предусматривал еще и переход на новую формулу,
– пояснил Фурса.
И добавил, что именно это привело к повышению пенсий в конце 2017 года, поэтому логично, что не было необходимости делать индексацию в 2018 году. Так же как и пропускать 2019 года только по той причине, что это – год выборов.
Однако Фурса подчеркнул, что единовременные выплаты носят политический подтекст, а именно борьбу за голоса наиболее бедного электората, который традиционно чувствителен к таким жестам.
Да, это плохо, как и любая форма подкупа избирателей. Но это – традиционное поведение любой украинской власти. И Янукович, и Тимошенко в свое время делали так же,
– сказал он.
И этот процесс не остановить, пока политики будут видеть, что подкуп избирателя за деньги всех налогоплательщиков отражается на росте рейтинга того, кто этот подкуп осуществляет, подытожил экономист.
Кто получит дополнительные выплаты? Те, кому в результате индексации пенсий 1 марта достанется ниже минимальной или минимальная пенсия. В частности, это украинцы, которые ранее имели низкую зарплату, но значительный страховой стаж: более 35 лет мужчины и 30 лет женщины, вышедшие на пенсию после 2011 года; 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, вышедших на пенсию до 2011 года.
Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 11 марта 2019 года