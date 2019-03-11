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      Индексация пенсий и единовременные выплаты: есть ли в этом политический подтекст

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      1 марта 2019 года украинские пенсионеры начали получать дополнительные деньги
      1 марта 2019 года украинские пенсионеры начали получать дополнительные деньги / Фото из открытых источников

      В украинском информационном пространстве возникла путаница, связанная с пенсионными выплатами. Она появилась из-за того, что в стране одновременно происходят два процесса, которые имеют совершенно разную природу: индексация пенсий и единовременная выплата в сумме 2400 гривен для определенной группы пенсионеров.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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      По словам экономиста, индексация основывается на законе о реформе пенсионной системы, принятом еще в конце 2017 года. Этот закон предусматривает, что с 2019 года пенсии ежегодно будут перечислять по прозрачной и понятной формуле. Это правильно и никак не связано с выборами.

      Попытки привязать начало индексации к выборам выглядят неуместно. Ведь закон принимался в 2017 году и кроме индексации предусматривал еще и переход на новую формулу,
      – пояснил Фурса.

      И добавил, что именно это привело к повышению пенсий в конце 2017 года, поэтому логично, что не было необходимости делать индексацию в 2018 году. Так же как и пропускать 2019 года только по той причине, что это – год выборов.

      Однако Фурса подчеркнул, что единовременные выплаты носят политический подтекст, а именно борьбу за голоса наиболее бедного электората, который традиционно чувствителен к таким жестам.

      Да, это плохо, как и любая форма подкупа избирателей. Но это – традиционное поведение любой украинской власти. И Янукович, и Тимошенко в свое время делали так же,
      – сказал он.

      И этот процесс не остановить, пока политики будут видеть, что подкуп избирателя за деньги всех налогоплательщиков отражается на росте рейтинга того, кто этот подкуп осуществляет, подытожил экономист.

      Кто получит дополнительные выплаты?​ Те, кому в результате индексации пенсий 1 марта достанется ниже минимальной или минимальная пенсия. В частности, это украинцы, которые ранее имели низкую зарплату, но значительный страховой стаж: более 35 лет мужчины и 30 лет женщины, вышедшие на пенсию после 2011 года; 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин, вышедших на пенсию до 2011 года.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 11 марта 2019 года

       

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      Теги: Новости Украины Пенсионная реформа Пенсия
      Источник: 24 канал
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