10:20
5 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин захотел утереть нос Илону Маску. одиночество Киркорова
      Вєсті Кремля
      21:09, 4 марта
      Вести.UA: Рука Кремля руководит Порошенко. Заоблачные мечты Вилкула
      Вєсті.UA
      19:47, 4 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ УМЕР КИТ ФЛИНТ – THE PRODIGY ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Монетизация субсидий и индексация пенсий: сколько денег получат украинцы

      27 Читати новину українською

      В начале весны в Украине заработали сразу две реформы. 1 марта 2019 года украинские пенсионеры начали получать дополнительные деньги с индексации пенсий и монетизации субсидий.

      Но расслабляться не стоит, ведь почти половину пенсии придется отдать за коммунальные услуги – если, например, насчитали примерно 1 500 тысячи субсидии.

      Читайте также: В суд за субсидию: пенсионерку заставляют выплатить 20 тысяч гривен государству

      У кого же минимальная пенсия, те получат от власти другой подарок – 2400 гривен, однако только один раз.

      В формуле, по которой будут просматривать пенсии, будет учитываться стаж, уровень заработной платы, которую ранее получал человек, а также уровень средней зарплаты по стране.

      Монетизація субсидій та індексація пенсій:
      Индексация будет проведена для более 10,2 миллиона пенсионеров

      Например, пенсионер, у которого есть 35 лет стажа с зарплатой 4 000 гривен, вышел на пенсию до 2017 года. Индекс инфляции в 2019 году составляет 17%. 4000 х 1,174 х 0,35 = 1638 гривен. Следовательно, лицо получит именно такую доплату.

      На сколько, кому и как вырастет пенсия – читайте в материале 24 канала

      Если же этих средств не получили, нужно обратиться в управление социальной защиты населения или в пенсионный фонд.

      31 марта в Украине состоятся выборы. То, что с начала месяца люди будут получать дополнительные деньги на руки – не просто совпадение,
      – прокомментировал Андрей Никончук, эксперт по вопросам ЖКХ.

      Журналисты 24 канала поинтересовались, что же думают об изменениях сами пенсионеры. Некоторые считают, что такие реформы – это подкуп, другие же радуются, ведь смогут потратить сэкономленную сумму на свои нужды.

      Как будет происходить монетизация субсидий? Пенсионеры получат начисленную субсидию вместе с пенсией – на свои пенсионные карты или наличными через почтовые отделения или курьером. Время получения – с 4 по 25 марта. Остальные украинцы с 12 марта будут получать первую субсидию денежным переводом через "Ощадбанк".

      Что такое субсидия?Это целевая и ранее безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Центр в управлении труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужны: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

      Монетизация субсидий в Украине

      Подробно о монетизации субсидий и льгот – читайте в материале 24 канала

      blog_ava
      Кто стал самым богатым человеком планеты в 2019 году
      сегодня
      1103
      Теги: Новости Украины Пенсия Пенсионная реформа Субсидии Коммунальные услуги
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      сегодня , 08:40 Разочарование для России: уровень добычи газа в Украине вырос
      Злой Одессит 2679
      Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      сегодня , 08:00 Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций
      Іван Яковина 342
      Как освежить квартиру без капитального ремонта
      4 марта , 10:00 Как освежить квартиру без капитального ремонта
      468
      Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      4 марта , 23:00 Кумівство та вседозволеність: як друзі Порошенка окуповують Верховний суд
      Роман Маселко 318
      Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      4 марта , 22:01 Анексія Криму: перші "зелені чоловічки" та антиросійські мітинги – розповідь очевидця
      Антон Голобородько 1809
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Стрельба в Киеве. Замаскированные полицейские задерживали похитителей людей
       12 мая 2016 , 19:49
      Что может остановить получение безвизового режима: политолог назвал причины
       7 апреля 2017 , 00:35
      В Украине возрождается производство автомобилей
       1 августа 2018 , 08:33
      Форвард збірної України пояснив, чому заспівав російську пісню, хоча пишається гаслом "Слава Україні"
       10 сентября 2018 , 16:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук