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      В суд за субсидию: пенсионерку заставляют выплатить 20 тысяч гривен государству

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      В Тернополе женщину обвиняют в мошенничестве, потому что она оформила субсидию и одновременно приобрела квартиру. Теперь льготные деньги требуют вернуть государству. Зато пенсионерка отметила, что квартира приобретена на средства сына, поэтому она не указала ее в декларации.

      После известия о том, что полиция открыла против женщины уголовное производство, пенсионерка перенесла операцию на сердце.

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      В чем заключается обвинение

      Ее обвиняют в том, что в 2015 году женщина незаконно получила субсидию. Ведь не указала в декларации недавно купленную однокомнатную квартиру.

      Пострадавшая отметила, что квартиру приобрел ее сын, который сейчас находится за границей на заработках. Поэтому она была вынуждена оформить жилье на себя. Пенсионерка заверила, что этим имуществом не пользуется, а то, что о нем надо было сообщить, не знала.

      Постраждала Ганна Вакула має виплатити державі 20 тисяч гривень
      Анна Вакула должна выплатить государству 20 тысяч гривен

      Теперь государство требует вернуть деньги за субсидию, а это 20 тысяч гривен. Хотя в месяц женщина получает лишь 1500 гривен пенсии.

      Я получаю такую ​​несчастную пенсию. Как я должна отдавать из нее деньги государству? Я не знала, что надо декларировать то, чем я не пользуюсь,
      – добавила пострадавшая Анна Вакула.

      Что говорит закон

      Эксперты отметили, что не знание закона не освобождает от ответственности. А чтобы не было проблем, декларацию следует заполнять максимально внимательно. Если же человек не вернет деньги, то может загреметь на решетку до трех лет.

      За 2018 год обнаружили незаконно полученные субсидий на пять миллионов гривен. Есть возвращения и по 20 тысяч гривен и по 100,
      – сказал директор департамента соцзащиты Тернопольской ОГА Вадим Боярский.

      Кому отказывают в оформлении субсидий

      1. Тем, кто купил авто менее, чем пять лет назад.

      2. Тем, кто в течение года получили машину, или недвижимость по наследству.

      3. Тем, у кого есть долг за коммунальные услуги более чем 340 гривен.

      4. Тем, кто за раз купил что-то сумму более 50 тысяч гривен.

      Стоит добавить, что квартиры и сумму субсидии можно посмотреть в Едином реестре субсидиантов. К слову, там есть немало субсидиантов, которые живут в элитных домах. Например, в столичном ЖК "Новопечерские липки", где проживает премьер-министр Владимир Гройсман. Там самая дешевая однокомнатная квартира стоит ориентировочно три миллиона гривен.

      Между тем, пенсионерка с Тернопольщины решила отвоевывать свое право на субсидию в суде. А отдать государству деньги ей поможет сын.

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Тернополь Пенсия Владимир Гройсман Деньги Субсидии
      Источник: 24 канал
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