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      У суд за субсидію: пенсіонерку змушують виплатити 20 тисяч гривень державі

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      У Тернополі жінку звинувачують у шахрайстві, бо вона оформила субсидію і водночас придбала квартиру. Тепер пільгові гроші вимагають повернути державі. Натомість пенсіонерка наголосила, що квартира придбана за кошти сина, тому вона не вказала її у декларації.

      Після звістки про те, що поліція відкрила проти жінки кримінальне провадження, пенсіонерка перенесла операцію на серці.

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      У чому полягає звинувачення

      Її звинувачують у тому, що у 2015 році жінка незаконно отримала субсидію. Адже не вказала у декларації нещодавно купила однокімнатну квартиру.

      Постраждала наголосила, що квартиру придбав її син, який наразі перебуває за кордоном на заробітках. Тому вона була вимушена оформити житло на себе. Пенсіонерка запевнила, що цим майном не користується, а те, що про нього треба було повідомити, не знала.

      Постраждала Ганна Вакула має виплатити державі 20 тисяч гривень
      Ганна Вакула має виплатити державі 20 тисяч гривень

      Тепер держава вимагає повернути гроші за субсидію, а це 20 тисяч гривень. Хоча у місяць жінка отримує лише 1500 гривень пенсії.

      Я отримую таку нещасну пенсію. Як я маю віддавати з неї гроші державі? Я не знала, що треба декларувати те, чим я не користуюся,
      – додала постраждала Ганна Вакула.

      Що говорить закон

      Експерти зазначили, що не знання закону не звільняє від відповідальності. А щоб не було проблем, декларацію слід заповнювати максимально уважно. Якщо ж людина не поверне гроші, то може загриміти на ґрати до трьох років.

      За 2018 рік виявили незаконно отриманих субсидій на п'ять мільйонів гривень. Є повернення і по 20 тисяч гривень і по 100,
      – сказав директор департаменту соцзахисту Тернопільської ОДА Вадим Боярський.

      Кому відмовляють в оформленні субсидій

      1. Тим, які купили авто менш, ніж п'ять років тому.

      2. Тим, хто впродовж року отримали машину, чи нерухомість у спадок.

      3. Тим, хто мають борг за комунальні послуги більш, ніж 340 гривень.

      4. Ті, які за раз купили щось на суму більш, ніж 50 тисяч гривень.

      Варто додати, що квартири та суму субсидії можна переглянути у Єдиному реєстрі субсидіантів. До слова, там є чимало субсидіантів, які живуть в елітних будинках. Наприклад, у столичному ЖК "Новопечерські липки", де мешкає прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Там найдешевша однокімнатна квартира коштує орієнтовно три мільйони гривень.

      Тим часом, пенсіонерка з Тернопільщини вирішила відвойовувати своє право на субсидію у суді. А віддати державі гроші їй допоможе син.

      blog_ava
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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Тернопіль Пенсія Володимир Гройсман Гроші Субсидії
      Джерело: 24 канал
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