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      Монетизація субсидій та індексація пенсій: скільки грошей отримають українці

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      На початку весни в Україні запрацювали одразу дві реформи. 1 березня 2019 року українські пенсіонери почали отримувати додаткові гроші з індексації пенсій та монетизації субсидій.

      Та розслаблятися не варто, адже майже половину пенсії доведеться віддати за комунальні послуги – якщо, наприклад, нарахували приблизно 1 500 тисячі субсидії.

      Читайте також: У суд за субсидію: пенсіонерку змушують виплатити 20 тисяч гривень державі

      У кого ж мінімальна пенсія, ті отримають від влади інший подарунок – 2 400 гривень, проте лише один раз.

      У формулі, за якою будуть переглядати пенсії, враховуватиметься стаж, рівень заробітної плати, яку раніше отримувала людина, а також рівень середньої зарплати по країні.

      Монетизація субсидій та індексація пенсій:
      Індексація буде проведена для понад 10,2 мільйона пенсіонерів

      Наприклад, пенсіонер, у якого є 35 років стажу із зарплатою 4 000 гривень, вийшов на пенсію до 2017 року. Індекс інфляції у 2019 році становить 17%. 4000 х 1,174 х 0,35 = 1638 гривень. Отже, особа отримає саме таку доплату.

      На скільки, кому і як виросте пенсія – читайте у матеріалі 24 каналу

      Якщо ж цих коштів не отримали, потрібно звернутися до управлінь соціального захисту населення або ж до пенсійного фонду.

      31 березня в Україні відбудуться вибори. Те, що з початку місяця люди отримуватимуть додаткові гроші на руки – не просто збіг,
      – прокоментував Андрій Нікончук, експерт з питань ЖКГ.

      Журналісти 24 каналу поцікавились, що ж думають про зміни самі пенсіонери. Деякі вважають, що такі реформи – це підкуп, інші ж радіють, адже зможуть витратити зекономлену суму на свої потреби.

      Як відбуватиметься монетизація субсидій? Пенсіонери отримають нараховану субсидію разом з пенсією – на свої пенсійні картки або готівкою через поштові відділення чи кур'єром. Час отримання – з 4 по 25 березня. Решта українців з 12 березня отримуватимуть першу субсидію грошовим переказом через "Ощадбанк".

      Що таке субсидія?Це цільова і раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібні: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.


      Монетизація субсидій в Україні

      Детально про монетизацію субсидій та пільг – читайте у матеріалі 24 каналу

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пенсія Пенсійна реформа Субсидії Комунальні послуги
      Джерело: 24 Канал
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