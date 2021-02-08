В Индии 7 февраля огромный ледник сошел с горы и упал в реку. Это повлекло наводнение, в результате которого по меньшей мере 11 человек погибли, еще 150 пропали без вести.

Вода смыла по меньшей мере один город, полностью разрушены гидротехнические сооружения и три моста, которые располагались по течению реки.

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Людей могло заблокировать в горном тоннеле

По состоянию на вечер 7 февраля из горного тоннеля удалось спасти 16 человек. Местные власти предполагают, что около 40 человек сейчас могут быть заблокированы в тоннеле, сейчас его расчищают.

К спасательным работам подключены сотни людей, в том числе подразделения полиции, армии и военные вертолеты.

Жителей расположенных вблизи сел уже эвакуировали, но это не помогло полностью избежать жертв. Уровень воды в реке продолжает расти.

Схода ледника в Индии: что известно

Трагедия произошла 7 февраля в штате Уттаракханд.

Сход ледника спровоцировало наводнение на реке Дхаули Ганга.

Местная инфраструктура частично разрушена.

К спасательной операции привлекли более 600 военных и вертолеты.

Большинство пострадавших – работники плотины "Риши Ганга".

В Индии сошел ледник: смотрите видео