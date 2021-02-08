Сход ледника в Индии: число жертв продолжает расти
В Индии 7 февраля огромный ледник сошел с горы и упал в реку. Это повлекло наводнение, в результате которого по меньшей мере 11 человек погибли, еще 150 пропали без вести.
Источник:BBC News
Вода смыла по меньшей мере один город, полностью разрушены гидротехнические сооружения и три моста, которые располагались по течению реки.
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Людей могло заблокировать в горном тоннеле
По состоянию на вечер 7 февраля из горного тоннеля удалось спасти 16 человек. Местные власти предполагают, что около 40 человек сейчас могут быть заблокированы в тоннеле, сейчас его расчищают.
К спасательным работам подключены сотни людей, в том числе подразделения полиции, армии и военные вертолеты.
Жителей расположенных вблизи сел уже эвакуировали, но это не помогло полностью избежать жертв. Уровень воды в реке продолжает расти.
Схода ледника в Индии: что известно
- Трагедия произошла 7 февраля в штате Уттаракханд.
- Сход ледника спровоцировало наводнение на реке Дхаули Ганга.
- Местная инфраструктура частично разрушена.
- К спасательной операции привлекли более 600 военных и вертолеты.
- Большинство пострадавших – работники плотины "Риши Ганга".
В Индии сошел ледник: смотрите видео
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