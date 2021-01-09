На западе Индии в реанимационном отделении государственной больницы 9 января вспыхнул пожар. Из-за возгорания погибли 10 младенцев – им было от нескольких дней до 3 месяцев.

В пожаре в Индии погибли маленькие дети

Трагедия произошла в реанимации одной из больниц Индии 9 января. Об этом сообщает DW.

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По информации министерства здравоохранения штата Махараштра, жертвами пожара стали 10 младенцев. Самым маленьким было всего несколько дней, старшим – 3 месяца.

Семеро детей умерли, задохнувшись дымом, а трое – от ожоговых травм.

Всего в момент пожара в реанимационном отделении было 17 детей. Персоналу больницы удалось спасти 7 из них.

Какова вероятная причина возгорания

Из-за трагического инцидента правительство Индии приказало провести расследование и проверить все отделения для новорожденных в штате.

По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Работники больницы рассказали, что палату быстро затянуло черным дымом.

Семьям всех жертв выплатят компенсацию – по 6,8 тысячи долларов.

Обратите внимание! Ранее в Индии, в штате Гуджарат в больнице для коронавирусных больных возник пожар. В результате погибли 5 человек, 1 пострадавший находился в очень тяжелом состоянии.