На заході Індії у реанімаційному відділенні державної лікарні 9 січня спалахнула пожежа. Через займання загинули 10 немовлят – їм було від кількох днів до 3 місяців.

У пожежі в Індії загинули маленькі діти

Трагедія сталася у реанімації однієї з лікарень Індії 9 січня. Про це повідомляє DW.

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За інформацією міністерства охорони здоров'я штату Махараштра, жертвами пожежі стали 10 немовлят. Наймолодшим було всього кілька днів, найстаршим – 3 місяці.

Семеро дітей померли, задихнувшись димом, а троє – від опікових травм.

Загалом у момент пожежі у реанімаційному відділенні було 17 дітей. Персоналу лікарні вдалося врятувати 7 з них.

Яка ймовірна причина займання

Через трагічний інцидент уряд Індії наказав провести розслідування та перевірити всі відділення для новонароджених у штаті.

За попередніми даними, пожежа могла спалахнути внаслідок короткого замикання. Працівники лікарні розповіли, що палату швидко затягнуло чорним димом.

Сім'ям усіх жертв виплатять компенсацію – по 6,8 тисячі доларів.

Зверніть увагу! Раніше в Індії, у штаті Гуджарат у лікарні для коронавірусних хворих виникла пожежа. У результаті загинули 5 людей, 1 постраждалий перебував у дуже важкому стані.