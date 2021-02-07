В Индии сошел ледник: сотни людей считаются пропавшими без вести – фото, видео
На севере Индии в штате Уттаракханд утром 7 февраля произошло схождение ледника Нанда-Деви. Он вызвал масштабное наводнение.
Источник:India Today
Трагедия произошла примерно в 8: 00 по местному времени. Большая часть зданий и инфраструктуры была разрушена.
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Власти штата сообщают, что из-за наводнения на реке Дхаули Ганга, которое образовалось в результате схода ледника, был разрушен мост Джошиматх-Малари. Его использовали индийские военнослужащие для перехода в приграничные районы.
Глава МВД Индии Амит Шах объявил о начале спасательной операции. По данным издания, в округ Чамоли бросили около 600 военных.
Что известно о жертвах и пострадавших
Предварительно, жертвами инцидента могли стать от 100 до 150 человек. Всего примерно 150 человек числятся пропавшими без вести.
Большинство из пострадавших могли быть работниками плотины "Риши Ганга", которая оказалась в эпицентре стихийного бедствия. Представители энергетического проекта заявили, что не имеют связи с сотрудниками.
В Индии сошел ледник / Фото из твиттера ANI
В результате схода ледника образовалось наводнение: смотрите видео
Часть зданий и инфраструктуры была разрушена: смотрите видео
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