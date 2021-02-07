На севере Индии в штате Уттаракханд утром 7 февраля произошло схождение ледника Нанда-Деви. Он вызвал масштабное наводнение.

Трагедия произошла примерно в 8: 00 по местному времени. Большая часть зданий и инфраструктуры была разрушена.

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Власти штата сообщают, что из-за наводнения на реке Дхаули Ганга, которое образовалось в результате схода ледника, был разрушен мост Джошиматх-Малари. Его использовали индийские военнослужащие для перехода в приграничные районы.

Глава МВД Индии Амит Шах объявил о начале спасательной операции. По данным издания, в округ Чамоли бросили около 600 военных.

Что известно о жертвах и пострадавших

Предварительно, жертвами инцидента могли стать от 100 до 150 человек. Всего примерно 150 человек числятся пропавшими без вести.

Большинство из пострадавших могли быть работниками плотины "Риши Ганга", которая оказалась в эпицентре стихийного бедствия. Представители энергетического проекта заявили, что не имеют связи с сотрудниками.



В Индии сошел ледник / Фото из твиттера ANI

В результате схода ледника образовалось наводнение: смотрите видео

#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns — ANI (@ANI) February 7, 2021

Часть зданий и инфраструктуры была разрушена: смотрите видео