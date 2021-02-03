Стихия накрыла Измир, на западе Турции. Обильные осадки привели к паводкам и селям в регионе. Многие дома и предприятий затоплены.

Источник: CNN Türk

В результате непогоды погибли по меньшей мере 2 человека. Сейчас продолжается спасательная операция, в микрорайоне Мендерес района Йеникьой началась евакувация.

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Почему произошло наводнение

Наводнение вызвали обильные осадки, которые выпали в регионе накануне. Таких масштабных паводков там не было на протяжении последних 26 лет. Воды настолько много, что некоторые магазины она заполнила до потолка.

Последствия наводнения в турецком Измире / Фото Hürriyet

Проливные дожди вызвали наводнения, заблокировав основные артерии в центре города и прилегающих районах – Алиано, Фоча и Дикили. Движение на дорогах также затруднено, это провоцирует пробки в часы пик.

Местные водохранилища полностью заполнены, поэтому, чтобы решить проблему, решили осуществлять контролируемые сбросы воды.

Обратите внимание! По информации властей, 2 февраля только за 8:00 в Измире выпало количество осадков, обычно наблюдаются в течение всего месяца февраля.

По словам метеорологов, осадки пока не прекратятся, потому жителей Измира просят ради их же безопасности оставаться дома.

Где расположен Измир: смотрите на карте