Турецкий Измир накрыли крупнейшие за 26 лет наводнения: есть жертвы – фото
Стихия накрыла Измир, на западе Турции. Обильные осадки привели к паводкам и селям в регионе. Многие дома и предприятий затоплены.
Источник: CNN Türk
В результате непогоды погибли по меньшей мере 2 человека. Сейчас продолжается спасательная операция, в микрорайоне Мендерес района Йеникьой началась евакувация.
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Почему произошло наводнение
Наводнение вызвали обильные осадки, которые выпали в регионе накануне. Таких масштабных паводков там не было на протяжении последних 26 лет. Воды настолько много, что некоторые магазины она заполнила до потолка.
Последствия наводнения в турецком Измире / Фото Hürriyet
Проливные дожди вызвали наводнения, заблокировав основные артерии в центре города и прилегающих районах – Алиано, Фоча и Дикили. Движение на дорогах также затруднено, это провоцирует пробки в часы пик.
Местные водохранилища полностью заполнены, поэтому, чтобы решить проблему, решили осуществлять контролируемые сбросы воды.
По словам метеорологов, осадки пока не прекратятся, потому жителей Измира просят ради их же безопасности оставаться дома.
Где расположен Измир: смотрите на карте
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