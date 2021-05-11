В Индии на берегу реки Ганг нашли примерно 40 человеческих тел. Жуткую находку обнаружили неподалеку от границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш.

Одной из наиболее вероятных причин смерти этих людей называют коронавирус. Местный чиновник Ашок Кумар рассказал, что очевидно тела принесло течение из штата Уттар-Прадеш.

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Тела были частично сожжены. Местные СМИ предполагают, что они оказались в реке во время процедуры кремации. Чаще всего она происходит именно на берегах вдоль реки Ганг.

В то же время местные жители сообщают, что воды Ганга стали последним пристанищем для многих умерших. Из-за дефицита древесины и роста цен некоторые семьи уже не могут оплатить процедуру кремации для своих родных.

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