В Индии на берегу реки Ганг нашли десятки тел
В Индии на берегу реки Ганг нашли примерно 40 человеческих тел. Жуткую находку обнаружили неподалеку от границы между штатами Бихар и Уттар-Прадеш.
Источник:BBC
Одной из наиболее вероятных причин смерти этих людей называют коронавирус. Местный чиновник Ашок Кумар рассказал, что очевидно тела принесло течение из штата Уттар-Прадеш.
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Тела были частично сожжены. Местные СМИ предполагают, что они оказались в реке во время процедуры кремации. Чаще всего она происходит именно на берегах вдоль реки Ганг.
В то же время местные жители сообщают, что воды Ганга стали последним пристанищем для многих умерших. Из-за дефицита древесины и роста цен некоторые семьи уже не могут оплатить процедуру кремации для своих родных.
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