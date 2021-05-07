Детали встречи президента и производителя вакцины

Глава государства поблагодарил Пунавали за вакцину против COVID-19 индийского производства. Ведь именно CoviShield была первым препаратом, который получила Украина.

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Зеленский пожелал здоровья индийскому народу в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что поддержит предоставление Индии гуманитарной помощи.

Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины,

– рассказал Зеленский.

Пунавала со своей стороны отметил, что Индия уже поставила нашей стране полмиллиона доз вакцины. Он заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство восстановит ее экспорт.

Зеленский предложил Пунавале изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместного производства в Украине вакцины о COVID-19.

Обратите внимание! Ранее помощь Индии предложил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что Украина отправит государству кислород.

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