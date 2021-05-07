Денис Шмыгаль заверил, что Украина готова помочь Индии справиться с пандемией. Там сейчас фиксируют масштабную вспышку COVID-19. Украина поделится с Индией кислородом.

Премьер-министр отметил, что такую поддержку уже предложили индийскому правительству. Говорили и о вероятной другой помощи, однако власти Индии отказались.

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Как и все страны, мы обратились в Индию и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы,

– отметил Шмыгаль.

Справка. Украина – не первая, кто вызвался помочь с кислородом. Уже более 40 стран заявили, что вместе будут бороться со вспышкой в Индии. Среди них – Соединенные Штаты и Великобритания.

COVID-19 в Индии: кратко