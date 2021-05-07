Украина поможет Индии с кислородом, – Шмыгаль о масштабной вспышке COVID-19
Денис Шмыгаль заверил, что Украина готова помочь Индии справиться с пандемией. Там сейчас фиксируют масштабную вспышку COVID-19. Украина поделится с Индией кислородом.
Источник:"Право на власть"
Премьер-министр отметил, что такую поддержку уже предложили индийскому правительству. Говорили и о вероятной другой помощи, однако власти Индии отказались.
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Как и все страны, мы обратились в Индию и спросили, какая помощь может быть оказана. Они отказались от всего, кроме кислорода. Сейчас технически отрабатываются эти вопросы,
– отметил Шмыгаль.
COVID-19 в Индии: кратко
- В стране зафиксировали рекордное количество смертельных случаев вследствие осложнений от недуга.
- Там ежесуточно подтверждают более 300 тысяч случаев заболеваний.
- Медики заявили, что все новое – "индийский" – штамм коронавируса.
- Всего в Индии уже переболели более 20 миллионов граждан.
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