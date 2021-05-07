Україна допоможе Індії з киснем, – Шмигаль про масштабний спалах COVID-19
Денис Шмигаль запевнив, що Україна готова допомогти Індії впоратися з пандемією. Там зараз фіксують масштабний спалах COVID-19. Україна поділиться з Індією киснем.
Джерело:"Право на владу"
Прем'єр-міністр зауважив, що таку підтримку вже запропонували індійському уряду. Говорили й про ймовірну іншу допомогу, однак влада Індії відмовилась.
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Як і всі країни, ми звернулися до Індії та запитали, яка допомога може бути надана. Вони відмовилися від всього, крім кисню. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання,
– зауважив Шмигаль.
COVID-19 в Індії: коротко
- В країні зафіксували рекордну кількість смертельних випадків внаслідок ускладнень від недуги.
- Там щодоби підтверджують понад 300 тисяч випадків захворювань.
- Медики заявили, що все через новий – "індійський" – штам коронавірусу.
- Загалом в Індії вже перехворіли понад 20 мільйонів громадян.
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