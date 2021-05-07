Денис Шмигаль запевнив, що Україна готова допомогти Індії впоратися з пандемією. Там зараз фіксують масштабний спалах COVID-19. Україна поділиться з Індією киснем.

Прем'єр-міністр зауважив, що таку підтримку вже запропонували індійському уряду. Говорили й про ймовірну іншу допомогу, однак влада Індії відмовилась.

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Як і всі країни, ми звернулися до Індії та запитали, яка допомога може бути надана. Вони відмовилися від всього, крім кисню. Зараз технічно відпрацьовуються ці питання,

– зауважив Шмигаль.

Довідка. Україна – не перша, хто зголосився допомогти з киснем. Вже понад 40 країн заявили, що разом боротимуться зі спалахом в Індії. Серед них – Сполучені Штати та Велика Британія.

COVID-19 в Індії: коротко