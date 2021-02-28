В Индии схватка между бойцовскими петухами завершилась смертью человека. В штате Телангана мужчина выпускал своего петуха на ринг, когда птица подпрыгнула и зацепила острой шпорой область паха хозяина. Пострадавший истек кровью.

45-летний Танугул Сатиш приехал в Джагитал специально на бои петухов – туда он привез и свою птицу.

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Петух ранил владельца 7-сантиметровым лезвием

Еще во время старта боя петух ранил владельца 7-сантиметровой точеной шпорой. Травма оказалась несовместимой с жизнью: пострадавший потерял очень много крови. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Бои были нелегальными

Бои были нелегальными, так что всю ответственность за гибель Танугула Сатиш понесут организаторы кровавого действа. Полиция возбудила дело о неумышленном убийстве. Разыскивают более десятка человек, которые присутствовали на боях.

Птицу доставили в отделение, где она останется до суда. Ведь теперь петух – это доказательство, как и ножи прикрепленные к нему. При этом в полиции уверяют, что ничего с птицей не случится.

Обратите внимание! Бои петухов были запрещены в Индии еще в 1960-х годах. Однако в Телангане этот запрет время игнорируют. Это уже не первый хозяин погибает от собственного птицы. В 2020 году петух перерезал лезвием, привязанным к своей лапе, шею владельцу.

Данные BBC