В Индии бойцовский петух растерзал собственного хозяина: мужчина истек кровью
В Индии схватка между бойцовскими петухами завершилась смертью человека. В штате Телангана мужчина выпускал своего петуха на ринг, когда птица подпрыгнула и зацепила острой шпорой область паха хозяина. Пострадавший истек кровью.
Источник:Times of India
45-летний Танугул Сатиш приехал в Джагитал специально на бои петухов – туда он привез и свою птицу.
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Петух ранил владельца 7-сантиметровым лезвием
Еще во время старта боя петух ранил владельца 7-сантиметровой точеной шпорой. Травма оказалась несовместимой с жизнью: пострадавший потерял очень много крови. Его доставили в больницу, однако спасти не смогли.
Бои были нелегальными
Бои были нелегальными, так что всю ответственность за гибель Танугула Сатиш понесут организаторы кровавого действа. Полиция возбудила дело о неумышленном убийстве. Разыскивают более десятка человек, которые присутствовали на боях.
Птицу доставили в отделение, где она останется до суда. Ведь теперь петух – это доказательство, как и ножи прикрепленные к нему. При этом в полиции уверяют, что ничего с птицей не случится.
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