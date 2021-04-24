Похитили вакцины, а ноутбук оставили: в Индии грабители вернули препараты и извинились
В штате Харьяна, что в Индии, двое мужчин похитили 700 доз вакцины от Covid-19 из больницы. На следующий день препараты вернули с запиской, где извинились за такой поступок.
Источник:News18.com
Ограбление произошло в среду, 21 апреля 2021 года. Препараты подбросили в чайный киоск возле полицейского участка 22 апреля.
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Детали инцидента
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое неизвестных проникли в кладовую больницы города Джинди. Мужчины сломали 4 замка, в том числе и в холодильную камеру. Им удалось похитить:
- 182 флакона Covishield;
- 440 доз Covaxin.
Потерю заметил уборщик утром, 22 апреля. Интересно, что в кладовке также хранились ноутбук и 50 тысяч рупий. Однако воры забрали только препараты.
Воры вернули препараты и оставили записку с извинениями / Фото News18.com
Кроме препаратов, мужчины подбросили и записку в чайный киоск. В ней они извинились и объяснили, что не знали, что это вакцина от коронавируса.
Коронавирус в Индии: коротко
- По состоянию на 24 апреля 2021 года в Индии более 2,5 миллиона человек болеют коронавирусом.
- Вирус унес жизни почти 200 тысяч индусов.
- Вакцинация в стране началась 16 января 2021 года. В общем там вакцинировали уже почти 1,4 миллиона граждан.
- В Индии принято 2 вакцины против COVID-19: Covaxin и Oxford/AstraZeneca.
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