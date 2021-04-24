В штате Харьяна, что в Индии, двое мужчин похитили 700 доз вакцины от Covid-19 из больницы. На следующий день препараты вернули с запиской, где извинились за такой поступок.

Ограбление произошло в среду, 21 апреля 2021 года. Препараты подбросили в чайный киоск возле полицейского участка 22 апреля.

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Детали инцидента

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое неизвестных проникли в кладовую больницы города Джинди. Мужчины сломали 4 замка, в том числе и в холодильную камеру. Им удалось похитить:

182 флакона Covishield;

440 доз Covaxin.

Потерю заметил уборщик утром, 22 апреля. Интересно, что в кладовке также хранились ноутбук и 50 тысяч рупий. Однако воры забрали только препараты.



Воры вернули препараты и оставили записку с извинениями / Фото News18.com

Кроме препаратов, мужчины подбросили и записку в чайный киоск. В ней они извинились и объяснили, что не знали, что это вакцина от коронавируса.

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