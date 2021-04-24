Викрали вакцини, а ноутбук залишили: в Індії грабіжники повернули препарати й вибачились
У штаті Хар'яна, що в Індії, двоє чоловіків викрали 700 доз вакцини від Covid-19 з лікарні. Наступного дня препарати повернули з запискою, де вибачились за такий вчинок.
Джерело:News18.com
Пограбування відбулось у середу, 21 квітня 2021 року. Препарати підкинули у чайний кіоск біля поліцейського відділку 22 квітня.
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Деталі інциденту
Камери відеоспостереження зафіксували, як двоє невідомих проникли у комору лікарні міста Джинд. Чоловіки зламали 4 замки, зокрема й у холодильну камеру. Їм вдалось викрасти:
- 182 флакони Covishield;
- 440 доз Covaxin.
Втрату зауважив прибиральник вранці, 22 квітня. Цікаво, що у коморі також зберігались ноутбук та 50 тисяч рупій. Однак злодії забрали лише препарати.
Злодії повернули препарати та залишили записку з вибаченням / Фото News18.com
Крім препаратів, чоловіки підкинули й записку у чайний кіоск. У ній вони вибачились та пояснили, що не знали, що це вакцина від коронавірусу.
Коронавірус в Індії: коротко
- Станом на 24 квітня 2021 року в Індії понад 2,5 мільйона людей хворіють коронавірусом.
- Вірус забрав життя майже 200 тисяч індусів.
- Вакцинація в країні розпочалась 16 січня 2021 року. Загалом там вакцинували вже майже 1,4 мільйона громадян.
- В Індії схвалено 2 вакцини проти COVID-19: Covaxin та Oxford/AstraZeneca.
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