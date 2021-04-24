У штаті Хар'яна, що в Індії, двоє чоловіків викрали 700 доз вакцини від Covid-19 з лікарні. Наступного дня препарати повернули з запискою, де вибачились за такий вчинок.

Пограбування відбулось у середу, 21 квітня 2021 року. Препарати підкинули у чайний кіоск біля поліцейського відділку 22 квітня.

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Деталі інциденту

Камери відеоспостереження зафіксували, як двоє невідомих проникли у комору лікарні міста Джинд. Чоловіки зламали 4 замки, зокрема й у холодильну камеру. Їм вдалось викрасти:

182 флакони Covishield;

440 доз Covaxin.

Втрату зауважив прибиральник вранці, 22 квітня. Цікаво, що у коморі також зберігались ноутбук та 50 тисяч рупій. Однак злодії забрали лише препарати.



Злодії повернули препарати та залишили записку з вибаченням / Фото News18.com

Крім препаратів, чоловіки підкинули й записку у чайний кіоск. У ній вони вибачились та пояснили, що не знали, що це вакцина від коронавірусу.

Коронавірус в Індії: коротко